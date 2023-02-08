Мэрия обосновала ликвидацию «Зеленстроя»

Проект о ликвидации предприятия был внесен мэром в горсовет.

Орловский горсовет народных депутатов получил проект мэра Орла о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Зеленстрой». К нему приложена пояснительная записка, объясняющая инициативу. Прежде всего, мэр напоминает депутатам о том, что в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» были внесены изменения. В соответствии с ними администрацией Орла был утвержден план мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципальных унитарных предприятий на период до 1 января 2025 года.

Кроме того, мэрия ссылается на сугубо экономические факторы. Так, по результатам деятельности за 2021 год муниципальное унитарное предприятия «Зеленстрой» получило убыток в размере 448 тыс. рублей. На протяжении последних трех лет стоимость чистых активов этого предприятия находится на уровне, ниже размера уставного капитала. Мэрия напоминает и о том, что в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению собственника его имущества. Процедура ликвидации составит 4-5 месяцев.

В результате мэр предложил депутатам согласовать проект решения Орловского горсовета «О ликвидации муниципального унитарного предприятия города Орла «Зеленстрой».

«В настоящее время МУП «Зеленстрой» не способно в полном объеме вести финансово-хозяйственную деятельность», — утверждается в финансово-экономическом обосновании.

В 2020 году предприятие получило убыток в размере 483 тысячи рублей, за три квартала 2022 года – убыток в размере 464 тысячи рублей. По состоянию на 1 октября 2022 года его кредиторская задолженность составила 14,825 миллиона рублей, в том числе 2,913 миллиона рублей – по налогам и сборам в государственные и внебюджетные фонды. Интересно, что в документации мэрии говорится и о долге по заработной плате, которая составляет 1,137 миллиона рублей. Кроме того, предприятие задолжало 11,912 миллиона прочим кредиторам. Правда, стоит отметить, что на ту же дату дебиторская задолженность составила 13,541 миллиона рублей.

Что касается стоимости чистых активов, то она, судя по приведенным цифрам, действительно на протяжении трех лет была ниже размера уставного капитала. Величина последнего составляет 13,688 миллиона рублей. А стоимость чистых активов составляла: в 2020 году – 6,993 миллиона рублей; в 2021 году – 5,318 миллиона; по итогам трех кварталов 2022 года – 7,612 миллиона рублей. Отметим, что показатель стоимости чистых активов — это реальный показатель экономического состояния предприятия, его финансовой устойчивости, складывающийся в результате деятельности предприятия.

По состоянию на 1 января 2023 года в штате МУП города Орла «Зеленстрой» состояло 70 человек, фонд оплаты труда составляет 2,845 миллиона рублей. Мэрия отмечает, что всех сотрудников ликвидируемого МУПа готово принять МБУ «Спецавтобаза». Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за «Зеленстроем» также будет передано «Спецавтобазе» в полном объеме.

ИА «Орелград»