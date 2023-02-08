По материалам орловского УФСБ осужден наркоторговец

Мужчина был задержан с килограммом дурмана.

Следствие установило, что мужчина прибыл в Орел из Брянска весной 2022 года. Его действия курировались через мессенджер. Сначала в областной столице он забрал из тайника 135,89 грамма запрещенного вещества. Далее аналогичный товар ее ждал в Мценском районе. При вскрытии тайника с 999,6 грамма наркотиков его и задержали правоохранители.

За покушение на сбыт дурмана в особо крупном размере Мценским районным судом мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание будет в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»