В Ливнах нашли поджигателя грузовика с битумом

8.2.2023 | 17:25 Новости, Происшествия

Сотрудники орловского МЧС с трудом спасли рядом стоявшую технику.

Сообщение о возгорании грузовика поступило в чрезвычайное ведомство 31 января. К моменту прибытия пожарных салон «Ивеко» горел открытым пламенем, под топливным баком полыхал дизель. Этот тягач спасти не удалось, но предотвратили распространение огня на стоящие рядом машины с битумными бочками.

Оказалось, что причиной возникновения огня стала чужая злая воля. Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в поджоге задержан ранее судимый житель Ливен, сообщает «Принт ТВ». Мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он уже признался в содеянном. Мотивы поджога СМИ не уточняет.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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