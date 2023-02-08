В Орловской области растет число одиноких граждан

Очередные итоги Всероссийской переписи населения 2020 года огласили в Орле.

Орелстат продолжает публиковать основные итоги Всероссийской переписи населения. Очередной релиз посвящен домохозяйствам. Статистики отмечают, что впервые данный термин был использован в России в 1897 году. Именно тогда «домохозяйство» стало учетной единицей переписи. Однако затем на целых 105 лет она была забыта и вернулась только в новом тысячелетии.

«Понятие «домохозяйство» более широкое, чем семья, так как включает в себя и родственников, и не родственников, а может ограничиваться и одним членом, — пояснили в Орелстате. — Во время переписи опрашиваемые люди сами определяли одним домохозяйством они живут или разными. Большая часть домохозяйств – семейные. Домохозяйства делятся на частные (в домах, квартирах), коллективные (детские дома, монастыри, тюрьмы, интернаты) и домохозяйства бездомных».

Последняя перепись населения показала, что в Орловской области насчитывается 328,3 тысячи частных домохозяйств, в которых проживает 98,9 процентов населения. Средний размер одного домохозяйства на момент завершение переписи составлял 2,1 человека. Для сравнения, в 2010 году, во время предыдущей переписи, он составлял 2,5 человека. Статистики также отмечают, что по сравнению с 2010 годом число домохозяйств, состоящих всего из одного человека, в Орловской области выросло с 81,5 до 134,7 тысячи единиц, а их доля в общем количестве домохозяйств за это же время увеличилась с 26,5 до 41 процента.

«Число домохозяйств, состоящих из двух человек, уменьшилось с 90,7 до 90,4 тысячи, с уменьшением их доли с 29,5 до 27,5 процента, — сообщает Орелстат. — Больших частных домохозяйств, где живут вместе шесть и более человек, на Орловщине зафиксировано всего 6,8 тысячи, или 2,1 процента (в 2010 году – 8,7 тысячи и 2,8 процента соответственно). Перепись 2020 года показала, что в домохозяйствах, состоящих из одного человека, проживают, в основном, лица в возрасте 45 лет и старше (69,5 процента), причем большинство из них женщины (67,2 процента)».

Также статистики подсчитали, что в составе орловских частных домохозяйств насчитывалось 186,6 тысячи семейных «ячеек». Из них 64,8 тысячи, или 34,8 процента составляли супружеские пары без детей, 62,5 тысячи (33,5 процента) — супружеские пары с детьми, 51 тысяча (27,3 процента) – матери с детьми и 8,3 тысячи (4,4 процента) – отцы с детьми. В коллективных домохозяйствах учтено 7,8 тысячи человек, в том числе в городах — 5,2 тысячи, в сельской местности — 2,6 тысячи человек.

«Переписью населения 2020 года было учтено 9 человек в домохозяйствах бездомных, это меньше, чем в предыдущую перепись в 6,7 раза», — отметили также в Орелстате.

ИА «Орелград»