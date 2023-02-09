Орловцы получили налоговые льготы на 160 миллионов

Налоговики рассказали о механизме действия льгот для налогоплательщиков.

В Орловской области в 2021 году налоговые льготы по транспортному налогу получили 816 юридических лиц, то есть налогоплательщиков – организаций. Общая сумма указанных преференций превысила 28 миллионов рублей. Кроме того, по земельному налогу за 2021 год льгота была предоставлена 773 организациям региона на общую. сумму более 136 миллионов рублей. Такие данные привела пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области.

В ведомстве напоминают, что юридические лица, имеющие право на льготы по имущественным налогам, вправе самостоятельно представить в налоговый орган по своему выбору заявление и документы, подтверждающие такое право. Если в налоговиков по каким-то причинам не найдется необходимых для оформления льготы документов, то налоговый орган вправе запросить требуемые сведения у органов, организаций и должностных лиц, у которых такие документы имеются.

То есть речь идет о межведомственном взаимодействии, причем налоговики имеют право делать запросы и на основании информации, указанной в заявлении налогоплательщика. «Узнать о праве на налоговую льготу можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», — подсказали в областной налоговой службе.

Тем временем, специалисты УФНС России по Орловской области подготовили семинар для жителей Должанского района. Участникам мероприятия специалисты расскажут о новшествах, в частности, в запущенном в этом году механизме действия Единого налогового счета, о нюансах стартовавшей декларационной кампании, порядке и особенностях налогообложения доходов, полученных в 2022 году, а также об упрощенном порядке представления налоговых вычетов и изменение формы декларации 3-НДФЛ за 2022 год.

ИА «Орелград»