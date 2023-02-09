Орловец нашел оружие в купленном доме

Мужчина догадался сдать его силовикам, иначе ему грозило бы уголовное дело.

В Орловской области зафиксирован очередной факт добровольной сдачи оружия населением. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Сообщается, что оружие силовикам принес 35-летний житель Глазуновского района. Это оказалось двуствольное охотничье ружье шестнадцатого калибра. Мужчина рассказал правоохранителям, что нашел ружье в хозяйственной постройке недавно приобретенного им частного дома. По его предположению, оно могло принадлежать прежним хозяевам дома.

«Мужчина принял верное решение и обратился в отделение лицензионно-разрешительной работы с заявлением о добровольной сдаче незарегистрированной единицы оружия на возмездной основе, — говорят в Управлении Росгвардии. — После составления акта технического осмотра и проверки по базе данных на предмет отсутствия данной единицы оружия в розыске, гражданину будет выплачено денежное вознаграждение в размере восьми тысяч рублей».

Неделей ранее к сотрудникам отделения лицензионно-разрешительной работы по Глазуновскому, Покровскому, Свердловскому и Малоархангельскому районам обратился 56-летний гражданин с заявлением о сдаче незарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья с одним стволом. С его слов, оружие он нашел завернутым в ветошь, когда проводил ревизию в вещах покойного отца. В данном случае гражданин тоже сможет рассчитывать на денежное вознаграждение, если проверка для него завершится успешно.

«Росгвардия напоминает, что добровольная сдача незарегистрированного оружия на возмездной основе освобождает заявителя от уголовной ответственности, способствует недопущению преступлений в данной сфере, помогает обеспечить безопасность и правопорядок в обществе», — подчеркнули в силовом ведомстве.

Добавим, что в 2022 году сотрудники орловской полиции во взаимодействии с Управлением Росгвардии проверили более 17 тысяч владельцев гражданского оружия. В ходе проверок было выявлено 208 нарушений условий его хранения, из оборота было изъято 133 единицы огнестрельного оружия и 836 боеприпасов.

ИА «Орелград»