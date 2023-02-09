Орловские школьники рассказали о Расковой, Макаренко и Левитане

В Орловской области завершилось итоговое собеседование по русскому языку.

В Орловской области 7255 девятиклассников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Об этом сообщает Региональный центр оценки качества образования. В учреждении напомнили, что успешная сдача данного испытания является для школьников условием допуска к государственной итоговой аттестации, то есть к сдаче экзаменов по окончании учебного года. В ходе испытания девятиклассники сначала читали, а затем пересказывали текст, а также рассуждали по одной из выбранных тем и вели диалог с собеседником.

«На выполнение заданий школьникам отводилось 15 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность процедуры увеличивалась на 30 минут, — уточнили в Региональном центре оценки качества образования. — Предлагаемые тексты для чтения о выдающихся соотечественниках — летчице-штурмане Марине Расковой, педагоге-новаторе Антоне Макаренко, художнике-пейзажисте Исааке Левитане – были интересными для девятиклассников».

Кроме того, они размышляли над предложенными вопросами, которые в этом году звучали так: «Нужно ли уметь отстаивать свое мнение?», «Почему люди дружат?» и «Как чувство зависти влияет на жизнь людей?». Кстати, тем, кто получил «незачет» либо не явился на собеседование по уважительной причине, дадут второй шанс: для них предусмотрены дополнительные дни собеседования – 15 марта и 15 мая 2023 года.

«Проведению итогового собеседования предшествовала большая подготовительная работа: в регионе проведено репетиционное итоговое собеседование, прошло обучение специалистов, задействованных в проведении и оценивании итогового собеседования», – резюмирует Дмитрий Логутеев, директор Регионального центра оценки качества образования.

Параллельно государственная экзаменационная комиссия Орловской области утвердила результаты участников итогового сочинения (изложения), проведенного 1 февраля 2023 года, то есть в резервный срок. Участие во втором этапе приняли 38 одиннадцатиклассников — выпускники, получившие за работу в основной срок «незачет» или пропустившие написание сочинения (изложения) по уважительным причинам. У выпускников, которые и во второй раз не справятся с испытанием, будет еще одна возможность получить допуск к итоговой аттестации – 3 мая 2023 года.

ИА «Орелград»