Плохие дороги и пьяные водители за год убили 40 человек

9.2.2023 | 14:08 Новости, Происшествия

В Орловской области озвучили статистику по дорожным происшествиям.

Соответствующая информация прозвучала в докладе начальника регионального Управления МВД Юрия Савенкова. Напомним, с отчетным докладом о работе в 2022 году он выступил на заседании Орловского облсовета народных депутатов. Из доклада следует, что в минувшем году недостатки в содержании улично-дорожной сети Орловской области способствовали совершению 198 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека погибли и 248 получили ранения различной степени тяжести.

«По нарушениям, связанным с ремонтом и содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД возбуждено 400 административных материалов, — сообщил докладчик. — В органы прокуратуры направлено 278 информаций, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения внесено 296 инициативных предложений. В рамках осуществления федерального государственного надзора проведено 34 профилактических визита, объявлено 213 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований».

По вине нетрезвых водителей, в том числе отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, произошло 74 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 19 человек погибли и 90 получили различные ранения. В целом за минувший год сотрудниками ДПС было пресечено 2213 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения было возбуждено 227 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

ИА «Орелград»

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