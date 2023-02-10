Для орловских спецназовцев в зону СВО отправят «буханку»

Полноприводный грузопассажирский автомобиль отвезут 17 февраля.

Машину наполнят необходимыми вещами. О составе груза в соцсетях рассказал лидер орловских единороссов, спикер облсовета Леонид Музалевский. Ученики школы №29 города Орла передали письма и рисунки. В Ливнах собрали более 2000 пар теплых носков. Жительницы переулка Соляного города Орла подготовили сладости. Также в составе груза медикаменты и продукты.

«Хочу от всего сердца поблагодарить каждого, кто вносит свою лепту в наше общее дело, поддерживает наших бойцов. Это очень важно сегодня», — подчеркнул Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»