Для орловских спецназовцев в зону СВО отправят «буханку»

10.2.2023 | 11:17 Новости, СВО

Полноприводный грузопассажирский автомобиль отвезут 17 февраля.

Фото Леонида Музалевского

Машину наполнят необходимыми вещами. О составе груза в соцсетях рассказал лидер орловских единороссов, спикер облсовета Леонид Музалевский. Ученики школы №29 города Орла передали письма и рисунки. В Ливнах собрали более 2000 пар теплых носков. Жительницы переулка Соляного города Орла подготовили сладости. Также в составе груза медикаменты и продукты.

«Хочу от всего сердца поблагодарить каждого, кто вносит свою лепту в наше общее дело, поддерживает наших бойцов. Это очень важно сегодня», — подчеркнул Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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