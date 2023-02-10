Прокуратура добилась лекарственного обеспечения для орловца

Пациенту Хотынецкой ЦРБ не выдавали полагающееся ему лекарство.

По требованию прокуратуры суд обязал Департамент здравоохранения Орловской области обеспечить мужчину необходимыми препаратами.

Прокурорская проверка установила, что мужчина состоит на учете в Хотынецкой ЦРБ, как пациент, нуждающийся в лекарственном обеспечении в связи с имеющимся заболеванием. В нарушении закона мужчина не получал бесплатных препаратов в необходимом объеме.

Надзорное ведомство выступило в защиту пациента и обратилось в суд с иском к Департаменту здравоохранения Орловской области. Прокуратура потребовала обеспечить мужчину бесплатными лекарствами.

По итогам разбирательства суд удовлетворил иск прокурора и обязал ответчика обеспечить орловца лекарственными препаратами в необходимом объеме. Исполнение решения суда находится на контроле Хотынецкой межрайонной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ИА «Орелград»