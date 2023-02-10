Прокуратура добилась лекарственного обеспечения для орловца

10.2.2023 | 9:47 Медицина, Новости

Пациенту Хотынецкой ЦРБ не выдавали полагающееся ему лекарство.

По требованию прокуратуры суд обязал Департамент здравоохранения Орловской области обеспечить мужчину необходимыми препаратами.

Прокурорская проверка установила, что мужчина состоит на учете в Хотынецкой ЦРБ, как пациент, нуждающийся в лекарственном обеспечении в связи с имеющимся заболеванием. В нарушении закона мужчина не получал бесплатных препаратов в необходимом объеме.

Надзорное ведомство выступило в защиту пациента и обратилось в суд с иском к Департаменту здравоохранения Орловской области. Прокуратура потребовала обеспечить мужчину бесплатными лекарствами.

По итогам разбирательства суд удовлетворил иск прокурора и обязал ответчика обеспечить орловца лекарственными препаратами в необходимом объеме. Исполнение решения суда находится на контроле Хотынецкой межрайонной прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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