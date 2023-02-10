В Горпарке Орла не будут сжигать чучело Масленицы

10.2.2023 | 12:57 Культура, Новости

Отказались ледяного столба, на который взбираются за подарками.

Об изменениях в программе празднования проводов зимы рассказал канал «Первый областной«.

В этом году празднование Масленицы на территории Горпарка Орла обойдется без ряда традиционных мероприятий. Это связано в том числе с проходящей на его территории реконструкцией будущего здания «Кванториума».

По плану, 26 февраля до 15:00 в парке будут проходить спортивные соревнования, а также игры для детей. В день Масленицы на территории Городского Парка Орла будут работать торговые палатки с блинами и прочими праздничными угощениями.

Добавим, что в Горпарке также организован сбор помощи орловским военнослужащим. Он открыт в административном здании парка.

Напомним, об изменении формата празднования Масленицы ранее сообщили в Ливнах. В Калуге вовсе решили отказаться от массовых гуляний, предложив гражданам провести эти выходные в семейном кругу.

ИА «Орелград»

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