В Орле под комплексное развитие выделили участок у Щепного рынка

Постановление о принятии решения датируется 8 февраля.

Комплексное развитие территории планируют на участке, ограниченном улицами МОПРа, Латышских стрелков, переулком Щепной и границей земельного участка многоквартирного жилого дома №6 по улице Латышских стрелков (№ 57:25:0020531:24). Судя по приложению о границах, там расположен один МКД, подлежащий сносу, один уже расселен. Отмечены два индивидуальных жилых дома и ряд хозпостроек.

Документом установлен минимальный объем будущего строительства жилья — 4 860 кв. м. Предельный срок реализации проекта — 10 лет с момента принятия решения о комплексном развитии территории. Застройщик будет отобран в ходе открытого конкурса. Его организацией займется Управление градостроительства администрации города Орла. Подготовка документации по планировке не должна занять более шести месяцев с момента заключения договора о комплексном развитии территории. Подробнее о проекте можно прочитать на сайте администации Орла.

Напомним, в 2022 году договор КРТ был заключен на участок на «Наугорке». Город вложит 179 млн рублей в коммуникации, ООО «СЗ СМУ №2» должно расселить семь малоэтажных домов. В границах улиц Цветаева, Куйбышева, Наугорского шоссе планируют построить пять десятиэтажных домов, три многоуровневых паркинга на 315 машин. Под детский сад на 90 мест выделено более 5,9 тыс. кв. м.

ИА «Орелград»