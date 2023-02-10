В Орле за год заблокировали девять табачных сайтов

Сомнительные интернет-ресурсы торговали табаком дистанционно.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области, в минувшем 2022 году сотрудниками данного ведомства в Советский районный суд города Орла было подано девять административных исковых заявлений о признании информации, размещенной в сети «Интернет», запрещенной к распространению в Российской Федерации. Речь идет о ресурсах, которые дистанционно торговали кальянами, а также табачной и никотинсодержащей продукцией.

«В настоящее время по результатам рассмотрения Советским районным судом города Орла данных административных исковых заявлений вынесены решения об удовлетворении исковых требований, семь из которых вступили в законную силу», — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области и добавили, что к полномочиям ведомства относится мониторинг интернет-ресурсов, на которых в свободном доступе размещена информация о возможности приобретении кальянов, табачной и никотинсодержащей продукции.

Дело в том, что правила такой торговли жестко регламентируются Федеральным законом № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Напомним, он был принят в 2013 году и прозван в народе антитабачным. Этим законом запрещается розничная дистанционная торговля табачной или никотинсодержащей продукцией, а также кальянами.

Кроме того, аналогичные запреты наложены ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Речь в данном случае идет о запрете информации, способной вызывать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, а также табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Чтобы не допустить таких нарушений, сотрудники Роспотребнадзора по Орловской области проводят мониторинг Сети. Если в их поле зрения попадает сомнительный ресурс, то вопрос о его блокировке решается через суд.

ИА «Орелград»