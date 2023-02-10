В Орловской области женщины совершили более 300 преступлений

Еще полсотни преступления совершили правонарушители-подростки.

Управление судебного департамента в Орловской области обнародовало данные о количестве дел, рассмотренных за 2022 год судами общей юрисдикции региона. По данным сводной статистической отчетности, по первой инстанции было окончено производством 2346 уголовных дел. Обвинительные приговоры были вынесены в отношении 1905 осужденных лиц. Два человека были оправданы либо дела на них были прекращены по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием события состава преступления и в связи с непричастностью к преступлению. Также производство было прекращено по иным основаниям в отношении 358 лиц.

«В 2022 году 45 преступлений было совершено несовершеннолетними, 313 преступлений совершено женщинами, — следует из информации Управления судебного департамента в Орловской области. — В состоянии наркотического опьянения совершены преступления четырьмя лицами, 528 лиц совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее количество — 539 лиц — было осуждено за кражу (статья 158 УК РФ)».

Также 292 человека были наказаны за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами (статьи 228-234.1 УК РФ) осуждены 292 лица, 286 — за нарушение правил безопасности движения и управления транспортом (статьи 263-271.1 УК РФ), 59 — за преступления против лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, других представителей власти (статьи 294-298.1, 317-321 УК РФ), 21 — за убийство (статья 105 УК РФ). За заведомо ложные сообщения об актах терроризма (статья 207 УК РФ) было осуждено четыре человека и столько же граждан были осуждены за преступления экстремистской направленности (статьи 280, 280.1, 282-282.3 УК РФ). Кроме того, по девять человек были осуждены за получение (статья 290 УК РФ) и дачу взятки (статья 291 УК РФ).

ИА «Орелград»