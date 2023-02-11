Орловским вузам предложили обсудить кибербезопасность

Также они могут принять участие в конкурсе патриотического воспитания.

Департамент образования Орловской области разослал ректорам вузов и руководителям государственных образовательных организаций региона информационное письмо. Речь в нем идет о проведении VII Всероссийской ежегодной научно-практической конференции «Информационная безопасность и дети: формирование культуры информационной безопасности участников образовательных отношений», а также о проведении Всероссийского конкурса патриотического воспитания детей «ЗНАЙ НАШИХ: Его имя – герой».

Областное управление профессионального и дополнительного образования при этом подчеркивает, что руководители орловских образовательных организаций должны сами принять решение о том, участвовать в данных мероприятиях или нет. Поясним, что вышеуказанная конференция, например, проводится в рамках реализации Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Она состоится 1-4 марта 2023 года.

Организаторами выступает Академия инновационного образования и развития при поддержке уполномоченного при президенте правам ребенка, Общероссийской государственно-общественной организации «Союз женщин России», Ассоциации развития педагогического образования, Лиги безопасного интернета, Фонда «Разумный интернет» и др. Целью конференции заявлено обсуждение актуальных вопросов организации процесса обеспечения информационной безопасности и становления личности в новых информационных реалиях.

Участникам предлагается обсудить такие вопросы, как содействие построению национальной системы организации безопасной информационной среды (БИС); глобальные киберугрозы и информационное противоборство в киберпространстве; проблемы формирования культуры информационной безопасности и др.

«В ходе конференции участники познакомятся с эффективными практиками по профилактике информационных угроз и обеспечению безопасной информационной среды образовательной организации, изучат опыт формирования информационной культуры детей и взрослых», — сообщают организаторы.

ИА «Орелград»