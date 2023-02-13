Орловчанкам обещают помочь справиться с апатией и беспомощностью

Женский клуб «Ты не одна» появится на базе Семейного МФЦ.

«Целью клуба «Ты не одна» является создание бережного, принимающего пространства для женщин, где можно поделиться своими чувствами и переживаниями», — сообщает портал правительства Орловской области.

Как появилась идея подобного объединения, рассказала руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина. Это пробный проект, который будет продолжен, если покажет себя востребованным и действенным. По словам чиновницы, в СМФЦ обращаются орловчанки, испытывающие трудности в отношениях и самореализации, что вызывает чувство беспомощности, апатии. В группах для доверительного общения будут собираться не более 10 человек. Встречи планируют проводить раз в месяц. Программа – восемь занятий. Записаться можно по телефону 30-34-36.

ИА «Орелград»