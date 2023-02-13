У ливенского СКР новый начальник

13.2.2023 | 13:18 Новости, Общество

О кадровых перестановках сообщает СУ СК России по Орловской области.

Полковник юстиции Кураков Алексей Вячеславович назначен руководителем Ливенского межрайонного следственного отдела. Приказ датируется 6 февраля.

Алексей Кураков начинал свою работу в правоохранительной сфере в УМВД. В следственный комитет перешел с 2020 года. Занимал должность старшего следователя контрольно-следственного отдела. Был награжден ведомственной медалью за профессионализм и успешную службу, подчеркивает пресс-служба ведомства.

Отметим, Ливенский межрайонный следственный отдел обслуживает также Должанский и Колпнянский районы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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