В Орловской области заявили о сокращении числа долгостроев до шести

Из единого реестра проблемных объектов исключен многоквартирный дом в Нарышкино.

Департамент надзорной и контрольной деятельности сообщает, что дом № 10б по улице Садовой убрали из спецреестра 10 февраля. Не уточняется, сколько граждан уже получили возмещение за квартиры, которые так и не достроили. Однако о первой компенсации проинформировали на минувшей неделе.

«Таким образом, в настоящее время на территории Орловской области количество проблемных объектов уменьшилось до шести», — указано в сообщении Департамента надзорной и контрольной деятельности.

В списке проблемных объектов на сайте правительства Орловской области остаются по одному объекту в Змиевке, Знаменке, Образцово, три в Орле. Примечательно, что в одну категорию внесены по несколько домов. Видимо, разделение идет по подрядчикам, а не зданиям.

Напомним, ООО «Домстрой» обещало квартиры дольщикам в Нарышкино к 1 июля 2017 года. После банкротства застройщика здание собирались достраивать, однако в 2022 году вынуждены были отказаться от этого решения из-за неудовлетворительного состояния сооружения.

ИА «Орелград»