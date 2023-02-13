Водителей Орла предупредили о штрафах «за ремень»

Приборы фиксации прошли тестовый режим и начали работать с 10 февраля.

Оценивали эффективность комплексов КУ ОО «Орелтранссигнал» совместно с региональным УГИБДД, сообщает сайт правительства региона. Водителей предупреждают, что за не пристёгнутых пассажиров будут наказывать владельцев автомобилей.

Ранее «Орелград» писал о тесте прибора «Трафик-сканер» у дома №9 на Московском шоссе. Комментируя фиксацию нового вида нарушения, в КУ ОО «Орелтранссигнал» пояснили, что прибор не смутит тонировка и темная одежда. Не пристегнутых людей в машине выявляют с помощью нейросети.

ИА «Орелград»