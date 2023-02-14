Более 250 га заброшенной земли обнаружили под Орлом

Заросшие сорняками земли на самом деле предназначены для сельского хозяйства.

В Орловской области выявлен очередной факт нарушения требований законодательства об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Произошло это в ходе выездных обследований, проведенных сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на территории Мценского района. Как рассказали в пресс-службе ведомства, факт зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью был зафиксирован сразу на 16 земельных участках сельскохозяйственного назначения на общей площади 259,7 га.

Земля расположены на территории Подмокринского и Высокинского сельских поселений. Как уточнили в ТУ Россельхознадзора, они принадлежащих компании «Виннер» на праве собственности и аренде.

«Причиной нарушения явилось непроведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения, — добавили в ведомстве. — По результатам выездных обследований правообладателю земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований».

Специалисты подчеркивают, что зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью является основным нарушением в сфере земельного законодательства. В 2022 году, например, таких нарушений в Орловской области было выявлено на общей площади 11,08 тысячи га. Кроме того, на территории региона было обнаружено 15 несанкционированных свалок общей площадью 10,04 га и семь несанкционированных карьеров общей площадью 2,46 га.

ИА «Орелград»