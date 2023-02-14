Орел стал первым городом-участником нового проекта о бойцах СВО

Одна из первых встреч в рамках масштабной акции прошла в Орле.

В Орловской детской школе искусств и ремесел первую историю проекта «Судьба человека» рассказала Вера – вдова погибшего в зоне СВО бойца Юрия. Он ушел на Донбасс в рамках частичной мобилизации. После объявления сборов с нетерпением ждал повестку. Он оставил дома жену и пятилетнюю дочь, чтобы проявить себя на передовой и защитить Родину.

— Однажды он позвонил мне и говорит: «Теперь ты будешь мной гордиться еще сильнее – мне дали «Героя России», — рассказывает Вера. — На заминированном поле, под артиллерийским обстрелом Юра вытащил четверых ребят и сам остался без единой царапины. Буквально через неделю он получил Георгиевский крест IV степени, за то, что спас целый полк ребят – 1 200 человек. Он мне сказал: приеду домой обязательно расскажу, как это произошло.

Вот только истории из его уст она не услышала. После «Героя России» и Георгиевского креста Юрий получил еще одну награду – орден Мужества. Посмертно. Юрий погиб в декабре 2022 года от вражеской пули. На его похороны пришли почти 5 тысяч человек. Проститься с Героем приехали из Норильска, Новосибирска, Махачкалы, Чечни, Дербента, Питера и Москвы.

В продолжение встречи вдова Героя нарисовала вместе с художником Сергеем Дасом, абстрактный семейный портрет. Большое красное сердце – это семья. А внутри него три звездочки, символизирующие маму, папу и дочку.

Отметим, что картины, нарисованные в рамках арт-проекта «Судьба человека», представят на выставке в московском парке «Патриот».

ИА «Орелград»