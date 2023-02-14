Орловская прокуратура отсудила землю у мнимого огородника

14.2.2023 | 11:12 Закон и порядок, Новости

Дело дошло до Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения земельного законодательства. Администрация Болховского района в июле 2018 года заключила два договора на предоставление в аренду участков для огородничества.  Общая площадь выделенной в Новосинецком сельском поселении земли составила 480 га. Это в 200 раз больше, чем предельно допустимая норма в случае аренды территории для личного подсобного хозяйства огородника.

«Проверка показала, что фактически земельные участки переданы в пользование не для ведения огородничества, а для осуществления предпринимательской деятельности», — сообщает прокуратура Орловской области.

Кроме того, сделки проводились без торгов, что нарушает принцип публичности и конкурентности.  Прокуратура обратилась в суд с иском о признании договоров аренды недействительными. «Огородник» попытался передать землю третьим лицам «с целью придания видимости законности их использования». Эти сделки признаны мнимыми.

Арбитражный суд Орловской области встал на сторону прокуратуры. Арендатор пытался оспорить решение, но оно оставлено без изменений и вступило в законную силу. Земля была возвращена и выставлена на торги по продаже.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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