Прокуратура добилась обновления мебели в «Дружбе»

14.2.2023 | 12:59 Новости, Общество

Нарушения выявлены в детском учреждении Должанского района Орловской области.

Прокуратура обнаружила, что мебель не соответствует требованиям, а спортивное оборудование и асфальтовое покрытие на территории оздоровительно-образовательного центра «Дружба» требуют ремонта.

В ходе проверки установлено, что в спальных корпусах и столовой бюджетного учреждения использовалась не подходящая по требованиям мебель. Кроме того, в центре износились спортивное оборудование и пришло в негодность асфальтовое покрытие.

По итогам проверки директора учреждения за допущенные нарушения оштрафовали. Также прокуратура через суд обязала руководство детского центра «Дружба» и региональный Департамент образования профинансировать и закупить новую мебель.

«В настоящее время решение суда частично исполнено, в детское учреждение закуплена новая мебель», — уточняют в областной прокуратуре.

ИА «Орелград»

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