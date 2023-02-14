В Орле временно отключат некоторые светофоры

О перекрестках без привычной регулировки сообщает администрация города.
Отключение потребовалось из-за планового техобслуживания трансформаторных подстанций.
С 14.00 до 17.00 не будут работать объекты на пересечениях:
ул. Веселой и ул. Генерала Родина,
ул. 4-й Курской и пер. Речного,
ул. Фомина и пер. Речного,
ул. 4-й Курской и ул. Новосильской,
ул. Фомина и ул. Русанова.
Возможно отключение светофоров до 12 часов еще на двух пересечениях:
ул. Тургенева и ул. Салтыкова-Щедрина,
ул. Комсомольской и ул. МОПРа.
ИА «Орелград»