В Орле временно отключат некоторые светофоры

14.2.2023 | 11:46 ЖКХ, Новости

О перекрестках без привычной регулировки сообщает администрация города.

 

 

Отключение потребовалось из-за планового техобслуживания трансформаторных подстанций.

С 14.00 до 17.00 не будут работать  объекты на пересечениях:

ул. Веселой и ул. Генерала Родина,

ул. 4-й Курской и пер. Речного,

ул. Фомина и пер. Речного,

ул. 4-й Курской и ул. Новосильской,

ул. Фомина и ул. Русанова.

Возможно отключение светофоров до 12 часов еще на двух пересечениях:

ул. Тургенева и ул. Салтыкова-Щедрина,

ул. Комсомольской и ул. МОПРа.

ИА «Орелград»

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