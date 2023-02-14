В Орловской области более 1 240 переселенцев хотят получить российское гражданство

Вынужденным переселенцам из Украины помогают оформить документы и обустроиться.

В Управлении по вопросам миграции регионального УМВД продолжают консультировать людей, прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины.

Очередной прием прошел в пунктах временного размещения Малоархангельского и Свердловского районов. Полицейские рассказали о порядке получения российского гражданства и вида на жительство. Также люди получили разъяснения о порядке предоставления временного убежища и подготовке необходимых документов.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что на сегодняшний день 1 240 человек подали документы на получение российского гражданства. Также принято на рассмотрение 976 заявлений о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации от лиц, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, вошедших в состав Российской Федерации. Остальные граждане из Украины также оформили статусы на длительное проживание в России.

Всего в Орловской области находятся около 2 300 вынужденных переселенцев из Украины. Для них созданы пункты временного размещения.

ИА «Орелград»