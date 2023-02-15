На ярмарке в Орле больше половины свинины и птицы продавали без ветдокументов

Мясо, не прошедшее проверку на безопасность и качество, выявили в ходе профилактического рейда.

По информации регионального управления Россельхознадзора, на ярмарке выходного дня по улице Приборостроительной в Орле мониторинговая группа ведомства в рамках рейда проанализировала информационную систему ветеринарной сертификации «Меркурий». При проверке выяснилось, что более половины лиц, реализующих продукцию свиноводства и птицеводства, не имели эВСД на подконтрольный госветнадзору товар.

«О выявленных фактах проинформированы управление ветеринарии Орловской области и организаторы ярмарки для принятия мер по устранению выявленных нарушений и пресечению незаконного оборота продукции животноводства», — сообщили в Россельхознадзоре.

В управлении добавили, что в Орловской области сохраняется неблагополучная обстановка по распространению африканской чумы свиней. А по гриппу птиц ситуация остается угрожающей. В связи с этим специалисты надзорного ведомства продолжают контроль за реализацией продукции свиноводства и птицеводства. В зоне особого внимания находятся торговые площадки и ярмарки выходного дня.

ИА «Орелград»