Орловская область присоединилась к марафону «Все для победы!»

В рамках празднования Дня защитника Отечества объявили благотворительный марафон.

Участники акции «Все для победы!» организуют сбор средств для поддержки бойцов в зоне СВО.

17 февраля с 10.00 до 14.00 на волне «Экспресс Радио Орёл» пройдет прямой эфир, гостями которого станут ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин, председатель реготделения Российского детского фонда Ирина Пашкова, председатель Орловского отделения комитета семей воинов Отечества Вера Ашуркова и другие жители Орловской области.

К марафону могут присоединиться все неравнодушные, желающие помочь военнослужащим. В рамках акции организован сбор средств для нужд бойцов СВО. Через мобильное приложение СберБанка можно перевести средства по QR-коду. Из других банков перевод возможен по реквизитам.

ИА «Орелград»