Под Орлом землю для многодетных разыграют по жребию

Процедура формирования документов для проведения жеребьевки уже начата.

Жеребьевка будет проведена в орловском райцентре Ливны, о чем на рабочем совещании в мэрии сообщила начальник отдела земельных отношений управления муниципального имущества Екатерина Жихорева. По ее словам, в рамках реализации Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков» в октябре 2022 года было сформировано и поставлено на кадастровый учет 164 земельных участков. Из них 152 участка находятся в Заливенском микрорайоне, они предназначены под индивидуальное жилищное строительство.

«Земельные участки поставлены на кадастровый учет, присвоены адреса, в январе 2023 начата процедура формирования документов для проведения жеребьевки по предоставлению земельных участков, которая запланирована в порядке очередности многодетных семей, на конец марта — начало апреля 2023 года», — следует из официального сообщения администрации города Ливны.

Отметим, что это не ливенское ноу-хау, процедура жеребьевки применяется по всему региону и считается наиболее справедливым способом распределения земли. Кроме того, она помогает сократить сроки процедуры и избежать споров, которые могут возникнуть между льготниками при выборе участка.

Также Екатерина Жихорева отметила, что основное направление деятельности возглавляемого ею отдела – это управление и эффективное распоряжение земельными участками на территории города. В прошлом году специалисты отдела дали около 320 консультаций по вопросам земельных отношений. Была проведена работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. План такой работы утвержден до 2027 года.

«По состоянию на январь 2023 года Управлением Росреестра Орловской области была проведена корректировка ранее учтенных объектов недвижимости и предоставлено в адрес администрации города 8088 объектов недвижимости, — отметила докладчица. — На 31 января 2023 года было проанализировано 200 ранее учтенных объектов недвижимости без правообладателей. В целях обеспечения выполнения плановых назначений в доход бюджета от арендной платы за землю ежемесячно проводится анализ поступлений в бюджет, а также сверка расчетов по арендной плате. Неплательщикам направляются претензии с целью погашения долга и процентов за пользование чужими денежными средствами».

Тем временем, начальник управления муниципального имущества и земельных отношений администрации Ливенского района Сергей Грешников рассказал об итогах реализации в 2022 году программы по приобретению жилья для детей-сирот. По его словам, муниципальному бюджету на указанные цели из федерального и областного бюджета были выделены субвенции на общую сумму 7,13 миллиона рублей. На них удалось приобрести шесть жилых помещений. План по приобретению жилья детям-сиротам в рамках доведенных лимитов в 2022 году был выполнен.

ИА «Орелград»