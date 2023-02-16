У Клычкова появится еще один департамент

Новое ведомство будет заниматься вопросами регулирования цен и тарифов.

Областные власти разработали проект положения о департаменте государственного регулирования цен и тарифов Орловской области. Тем самым исполняется указ губернатора о переименовании управления по тарифам и ценовой политике. Напомним, ранее глава региона Андрей Клычков уже превратил управление культуры и управление физкультуры в одноименные профильные департаменты, повысив и их собственный статус, и статус их руководителей. Теперь по тому же пути идет управление по тарифам.

Согласно положению департамент государственного регулирования цен и тарифов является органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области. Его основные функции будут заключаться в выработке региональной политики и нормативном правовом регулировании. Ему также делегируют правоприменительные функции и функции по контролю в области государственного регулирования тарифов. Иными словами, департамент будет, как и раньше управление, устанавливать тарифы и контролировать исполнение своих приказов.

Приоритетом работы департамента заявлено достижение целей и решение задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в установленных сферах деятельности. Кстати, именно новый департамент будет подготавливать губернатору предложения об утверждении индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Орловской области и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям.

Ведомство будет вести мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Оно же устанавливает тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе тарифы и индивидуальную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам. Департамент будет утверждать производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения и контролировать их выполнение.

Задачей ведомства также будет утверждение нормативов потерь горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке. В случаях, предусмотренных законодательством РФ о концессионных соглашениях, департамент будет согласовывать долгосрочные параметры регулирования тарифов, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности. В целом новое ведомство получит около ста полномочий, официально закрепленных в положении. Кстати, получит оно и право принимать решения и выдавать предписания в пределах своих полномочий, которые будут обязательными для исполнения организациями и индивидуальными предпринимателями.

ИА «Орелград»