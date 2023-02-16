В Орле на месте четырех ветхих домов возведут многоэтажку

Новостройка планируется в границах улиц Латышских Стрелков, МОПРа и Щепного переулка.

Для строительства нового дома потребуется снести четыре аварийные постройки.

Один из двух многоквартирных двухэтажных домов на улице Латышских Стрелков уже расселили. На очереди второй. В зоне застройки расположены два аварийных индивидуальных дома. Их также демонтируют.

Власти готовят документы для старта конкурса на определение застройщика. В техзадании указано, что исполнителю необходимо разработать документацию по планировке территории и определить объем строительства.

Предположительно, на освобожденном от аварийных зданий участке возведут многоквартирный дом 9-12 этажей, сообщают на официальной странице Орловской области «ВКонтакте».

Строительство будет проводиться в рамках комплексного развития территории. Установлен минимальный объем будущего строительства жилья — 4 860 кв. м. Предельный срок реализации проекта — 10 лет с момента принятия решения о комплексном развитии территории.

ИА «Орелград»