В Орле на месте четырех ветхих домов возведут многоэтажку

16.2.2023 | 17:25 Новости, Строительство

Новостройка планируется в границах улиц Латышских Стрелков, МОПРа и Щепного переулка.

Фото группы «Орловская область»

Для строительства нового дома потребуется снести четыре аварийные постройки.
Один из двух многоквартирных двухэтажных домов на улице Латышских Стрелков уже расселили. На очереди второй. В зоне застройки расположены два аварийных индивидуальных дома. Их также демонтируют.

Власти готовят документы для старта конкурса на определение застройщика. В техзадании указано, что исполнителю необходимо разработать документацию по планировке территории и определить объем строительства.

Предположительно, на освобожденном от аварийных зданий участке возведут  многоквартирный дом 9-12 этажей, сообщают на официальной странице Орловской области «ВКонтакте».

Строительство будет проводиться в рамках комплексного развития территории. Установлен минимальный объем будущего строительства жилья — 4 860 кв. м. Предельный срок реализации проекта — 10 лет с момента принятия решения о комплексном развитии территории.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования