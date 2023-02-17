Орловские депутаты посетили Луганск

Бойцам передали УАЗ, лекарства – медикам.

Депутаты Орловского областного Совета доставили гуманитарный груз бойцам СВО и луганскому госпиталю.

В Луганск отправились председатель заксобрания Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, заместитель председателя Олег Кошелев и депутат Юрий Котляр. Они передали орловским бойцам УАЗ, который приобрели за счет спонсоров, а также медикаменты, теплые вещи и оборудование.

Также делегаты из Орловской области побывали в Луганском госпитале. В прошлый визит местные врачи просили сшить для них специальные спальные мешки, которые можно трансформировать. Просьбу военных врачей выполнили. Им передали партию отшитых изделий от ливенских сестер милосердия.

«Сегодняшний приезд — еще один повод поддержать наших бойцов. Передать им весточки из дома, вручить гуманитарный груз, узнать о происходящем в зоне СВО из первых рук. И мы будем продолжать это делать до полной победы над фашизмом. Ребята должны чувствовать нашу поддержку и получать помощь. Это наша святая обязанность»,- написал в соцсетях Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»