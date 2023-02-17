В Мценске раскрыли все особо тяжкие преступления

Мценские правоохранители отчитались о своей работе.

МО МВД России «Мценский» представил информационно-аналитическую записку об итогах оперативно-служебной деятельности. Из нее следует, что в 2022 году оперативная обстановка оставалась стабильной, а принимаемые меры позволили сохранить контроль за правопорядком на территории города. Во взаимодействии с органами местного самоуправления был обеспечен правопорядок и безопасность при проведении 112 массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий. При этом грубых нарушений общественного порядка не было допущено.

По итогам 2022 года на территории Мценска уровень преступности в целом снизился на 6,8 процента, всего было зарегистрировано 653 преступления. Среди них – два убийства и семь фактов причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Раскрываемость данных преступлений составила 100 процентов, подчеркивают авторы доклада. Также в минувшем году по сравнению с предыдущим в Мценске было отмечено снижение числа совершаемых грабежей (22 случая за год), краж (255) и мошенничеств (106). Разбойных нападений в райцентре в 2022 году не было.

«На территории города выявлено 20 преступлений экономической направленности, пресечено одно уголовно наказуемое деяние, связанное с проявлениями коррупции, — говорится в отчете. — Также уделялось особое внимание работе по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На учет поставлено 15 преступлений данной категории, из незаконного оборота изъято 2,13 килограмма наркотических веществ».

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на территории Мценска снизилось на 25 процентов, всего их было совершено три. По состоянию на начало 2023 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в ПДН состояло 26 несовершеннолетних, а также 60 родителей, уклоняющихся от воспитания детей. В целом за год в результате профилактической работы сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних было выявлено 317 административных правонарушений.

ИА «Орелград»