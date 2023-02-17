В Орле экс-главбуха колледжа культуры обвиняют в присвоении

Более 2 миллионов рублей пошло не на тот счет.

Прокурор Советского района Орла утвердил обвинительное заключение. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Следствие установило, что бывший главный бухгалтер БПОУ ОО «Орловский колледж культуры и искусств» переводил деньги с лицевого счета образовательного учреждения на свой банковский счет. По подсчетам правоохранителей, с марта 2020 по июль 2022 года главный бухгалтер присвоил более 2 миллионов рублей, принадлежащих колледжу.

В настоящее время расследование уголовного дела о присвоении в особо крупном размере завершено.

Отметим, осенью 2022 года в бюджет области предлагали внести поправки для выделения средств на ремонт БПОУ ОО «Орловский колледж культуры и искусств». Для обновления кровли и входной группы нужно 2 млн рублей, тогда сообщал облсовет.

ИА «Орелград»