В Орле межвузовский кампус обещают построить к 2026 году

В областном правительстве прошло совещание по реализации крупного проекта.

Первый камень большой стройки заложат уже в текущем году, сообщает сайт правительства Орловской области.

На совещании обсудили перспективы объединения на базе нового кампуса всех ступеней образования. Для дошкольного, школьного и вузовского обучения создадут базы науки и прикладной ее части. Конечная цель – достойное трудоустройство для каждого выпускника. В этой части ведется работа в том числе с работодателями региона.

Добавим, что проект межвузовского кампуса будет реализован в несколько этапов. В Орле построят 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры. Они дадут полторы тысячи новых мест в общежитиях, лектории, лаборатории для прикладной науки, площадки для отдыха и парковые зоны, стадион и кинотеатр. Стоимость проекта — 10 млрд рублей.

Идея о создании кампуса была озвучена еще в 2017 году.

ИА «Орелград»