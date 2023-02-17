В Орле обсудят помощь населению в оплате коммуналки

17.2.2023 | 12:53 ЖКХ, Новости

Вопрос внесен в повестку профильного комитета облсовета, заседание которого состоится 20 февраля.

Среди важных подтем: подтверждение права на  субсидии, подача документов на поддержку через МФЦ.

Данный вопрос включён в повестку дня заседания комитета по инициативе руководителя фракции ЛДПР в областном Совете Владислава Числова. Политик отметил важность вопроса в условиях, когда в 2022 году произошло сразу два повышения тарифов. Это вызвало резко негативную реакцию граждан и могло увеличить число орловцев, нуждающихся в помощи.

Отметим, по оперативным данным Орелстата, в январе – июле 2022 года орловцы потратили на оплату коммунальных услуг 6,88 миллиарда рублей, еще 1,854 миллиарда рублей — на жилищные услуги.

ИА «Орелград»

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