В Орле обсудят помощь населению в оплате коммуналки

Вопрос внесен в повестку профильного комитета облсовета, заседание которого состоится 20 февраля.

Среди важных подтем: подтверждение права на субсидии, подача документов на поддержку через МФЦ.

Данный вопрос включён в повестку дня заседания комитета по инициативе руководителя фракции ЛДПР в областном Совете Владислава Числова. Политик отметил важность вопроса в условиях, когда в 2022 году произошло сразу два повышения тарифов. Это вызвало резко негативную реакцию граждан и могло увеличить число орловцев, нуждающихся в помощи.

Отметим, по оперативным данным Орелстата, в январе – июле 2022 года орловцы потратили на оплату коммунальных услуг 6,88 миллиарда рублей, еще 1,854 миллиарда рублей — на жилищные услуги.

ИА «Орелград»