В Орле придумали новое наказание для всех наркоманов страны

Облсовет предлагает внести дополнения в Уголовный кодекс РФ.

Орловский областной Совет народных депутатов планирует в порядке законодательной инициативы внести в Госдуму проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Депутату Госдумы Ольге Пилипенко будет предложено представлять Орловский облсовет при рассмотрении указанной инициативы. Кроме того, проект будет разослан в законодательные органы других регионов с просьбой его поддержать. Орловские парламентарии предлагают дополнить УК статьей 228.5, которая будет предусматривать ответственность «за злостное уклонение от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию».

Наказывать такое преступление должно, как считают в Орле, обязательными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. В примечании указано, что под злостным понимается уклонение лицом, не менее трех раз подвергнутым административному наказанию за вышеуказанное деяние.

«В настоящее время лицо, уклоняющееся от лечения от наркомании, может быть привлечено к административной ответственности неоднократно в течение всего периода исполнения возложенной судом обязанности, — следует из пояснительной записки к законопроекту. — Таким образом, административное правонарушение может повторяться бесконечное количество раз, а наказание по нему не соответствует степени общественной опасности».

В качестве иллюстрации проблемы приводится такая статистика: за первую половину 2022 года сотрудниками правоохранительных органов Орловской области был составлен 261 административный протокол за незаконное потребление наркотиков, а со дня вступления в силу ФЗ №313 (с мая 2014 года), позволившего судебным органам накладывать обязанность пройти антинаркотические процедуры, – 2899 протоколов. Статистика только одного региона указывает на серьезность проблемы. Если вывести среднюю цифру по всем регионам, то обязанность пройти антинаркотические процедуры с 2014 года была возложена примерно на полмиллиона граждан нашей страны, а это население среднего российского города.

«Необходимо отметить, что обращение наркопотребителей к антинаркотическим процедурам по состоявшимся судебным постановлениям не всегда содержит конкретную информацию о необходимости и конкретном месте прохождения социальной реабилитации, — говорят в Орле. — Чаще всего в судебных постановлениях содержится следующая формулировка: «обязать пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании, а в случае необходимости – медицинскую или социальную реабилитацию». Вопрос – какое учреждение определяет необходимость назначения социальной реабилитации – остается нерешенным. В итоге возникли сложности с применением ответственности за уклонение от прохождения антинаркотических процедур».

Поэтому, для более эффективной реализации задач Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года по снижению спроса на немедицинское потребление психоактивных веществ, представляется целесообразным ввести применение уголовной ответственности за систематическое злостное уклонение от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия и лечение от наркомании и т.д. То есть, к лицам, которые систематически уклонялись от исполнения обязанности, возложенной на них судом в порядке ст. 4.1 КоАП РФ, и которые не менее трех раз были привлечены к административной ответственности, предлагается применять уголовное наказание.

ИА «Орелград»