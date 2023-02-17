В Орле простились с водителем скорой помощи

17.2.2023 | 12:40 Новости, Общество

Он умер за рулем реанимобиля.

Жизнь водителя скорой Василия Рожкова оборвалась внезапно. За рулем служебного автомобиля. Он не доехал с вызова до станции 100 метров, сообщает группа «Станция скорой медицинской помощи, г. Орел«.

15 февраля в Орле простились с Василием Рожковым. В последний путь его проводили родные, близкие и коллеги.

Василий Рожков проработал на станции неотложки Орла 44 года. Коллеги вспоминают его, как настоящего профессионала своего дела. Он отдал себя работе до последнего вздоха.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Василия Рожкова. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — поделились сотрудники Станции скорой помощи Орла.

В комментариях к публикации люди пишут, что Василий Рожков был прекрасным наставником, хорошим помощником во всех смыслах своей профессии, очень ответственным человеком.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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