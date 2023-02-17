В Орле водителям скорых предложили прибавку в 720 рублей

«Это смешные деньги. Они даже не перекрывают увеличение ЖКХ», — оценили водители.

В Департаменте здравоохранения Орловской области рассматривают вариант поднятия уровня оклада на 8%. Вопрос обсуждали на заседании профильного комитета облсовета 16 февраля.

В ответ на инициативу председатель Орловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Лидия Сасина заявила, что 8% — это 720 рублей. Оклад водителей составляет 9800 рублей, остальное — стимулирующие выплаты. Средняя зарплата водителей скорых — 25 тысяч рублей.

«Давайте хотя бы двинемся от 8%», — цитирует председателя комитета Ивана Дынковича «ОрелТаймс«.

В ответ на публикации в СМИ водители скорых разместили ролик, в котором называют это повышение «смешным». Упрекают чиновников за 200% премии.

Напомним, что ранее правительство РФ установило специальные социальные выплаты врачам, фельдшерам и другим работникам медучреждений. Водители скорой помощи под эту финансовую поддержку не попали. Они написали коллективное обращение в профильный департамент и руководству станции скорой помощи. Массовое увольнение грозит значительным сокращением числа бригад, которые смогут выезжать на вызовы.

ИА «Орелград»