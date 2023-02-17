В СФР назвали основные причины отказа в едином пособии на детей

Его начали выплачивать семьям в Орловской области 1 января. Оно объединяет сразу несколько выплат на детей.

По словам руководителя отделения Социального фонда России по Орловской области Анны Елисеевой, основной причиной отказов в назначении пособия является превышение среднедушевого дохода. На эту категорию приходится около 50% отказов. Статистикой директор соцфонда поделилась на заседании профильного комитета облсовета. По словам Елисеевой, также выплаты не назначают в случае несоблюдения правила «нулевого дохода» и требований к имущественному положению.

Так, с начала текущего года в Орловской области подано 16 365 заявлений на получение единого пособия. Специалисты регионального Социального фонда уже назначили 7 650 выплат на 12 548 детей.

Новое единое пособие объединяет выплаты на первого и третьего или последующего ребенка до 3 лет, а также детей от 3 до 7 (включительно) и от 8 до 17 лет.

«При введении единого пособия предусмотрен переходный период: семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года включительно, могут выбрать — получать уже назначенные выплаты или оформить новое пособие», — цитирует пресс-служба облсовета Анну Елисееву.

ИА «Орелград»