Больше 300 орловских алиментщиков попали под уголовные дела

Приставы проанализировали итоги работы по взысканию алиментов.

В Орловской области в 2022 году 626 должников по алиментам были привлечены к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а в отношении 325 должников данной категории были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ. Такие данные привели в пресс-службе регионального Управления ФССП России. В ведомстве подчеркнули, что привлечение должников к административной и уголовной ответственности остается эффективной мерой воздействия.

Взыскание алиментов в пользу несовершеннолетних детей находится на особом контроле УФССП России по Орловской области, — отметили также в службе судебных приставов. — В результате принятых мер в 2022 году судебные приставы Орловской области взыскали свыше 326 миллионов рублей задолженности по алиментам, что на 41 процент больше, чем в 2021 году».

В отношении должников по алиментам применяется весь комплекс мер, предусмотренный действующим законодательством. Он не ограничивается привлечением алиментщиков к ответственности по статьям КоАП и УК. Прежде государство дает должникам шанс. Например, приставы проверяют материальное состояние нерадивых родителей. И если они работают, то алименты удерживаются из их зарплаты. Это одна из наиболее распространенных мер взыскания.

«Так, в рамках 56 процентов исполнительных производств данной категории, находящихся в остатке, задолженность удерживается из заработной платы должников, — уточнили в Управлении ФССП. — Если задолженность по алиментам превышает 10 тысяч рублей, то судебный пристав-исполнитель может вынести постановление об ограничении должника на выезд за пределы Российской Федерации, а также об ограничении его в праве управления транспортными средствами».

В 2022 году орловские судебные приставы-исполнители вынесли более 5700 таких постановлений. Мера также оказалась достаточно эффективной – после ее применения нерадивые родители погасили задолженность по алиментам на общую сумму свыше 36,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»