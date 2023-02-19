Под Орлом мать пыталась засудить дочь из-за пустых ульев

Необычное гражданское дело было рассмотрено в райцентре Хомутово.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области разрешил спор между родственниками о взыскании материального ущерба. Как уточнили в пресс-службе суда, в процессе сошлись мать и дочь. Первая подала иск, в котором указала, что история спора началась с ее бракоразводного процесса со своим мужем. Во время развода она, с ее слов, по устной договоренности передала дочери на временное хранение 81 пчелиный улей, медогонку, два моторчика, два ящика под мед и два больших ящика под рамки, тачку для перевоза меда и ульев, два мешка сахара по 50 кг, более четырех тонн меда и прочее имущество. Стоимость всего этого добра истица оценила почти в 885 тысяч рублей.

В иске женщина также указала, что, несмотря на договоренность, дочь ей до сих пор переданное на хранение имущество не вернула. При этом мать не просила суд обязать дочь вернуть имущество, а просила взыскать с родственницы сумму ущерба в вышеуказанном размере. В судебном заседании она поддержала заявленные исковые требования и указала, что забирать имущество не собирается, поскольку оно уже пришло в негодное состояние.

«Ответчица в судебном заседании иск не признала, указала, что 50 ульев действительно находятся около ее дома, однако другого имущества у нее нет, и никто не препятствует истцу забрать ульи», — следует из информации пресс-службы суда.

Данный факт нашел свое подтверждение при разбирательстве – суд пришел к выводу, что истица действительно не была лишена возможности забрать ульи, стоящие около дома ее дочери. А вот доказательств того, что дочь своими действиями причинила матери крупный материальный ущерб, суд не нашел.

Кроме того, судом было установлено, что доказательств о передаче ответчице другого имущества, кроме ульев, не было представлено. Данные обстоятельства не подтвердили и допрошенные в судебном заседании свидетели. В результате в удовлетворении исковых требований было отказано.

«Суд указал, что в соответствии с п.1 ст.10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)», — отметили в суде.

Следуя букве закона, при разрешении споров о возмещении убытков именно истец обязан доказать, что ответчик является тем самым лицом, в результате действий или бездействия которого возник ущерб. В данном случае суд пришел к выводу, что доказательств о наличии каких-либо договоренностей между истцом и ответчиком относительно сохранности переданного имущества не было представлено. Следовательно, отсутствие таких договоренностей не порождает у ответчика обязанностей по сохранению переданного ему имущества. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»