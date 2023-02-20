Делегация из Орла осмотрела стройплощадку Бауманского кампуса 

20.2.2023 | 15:37 Новости, Образование

С рабочим визитом в столице побывал глава Орловской области Андрей Клычков.

Фото группы «Орловская область»

Губернатор встретился с ректором Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и осмотрел будущий Бауманский кампус. Появление подобного анонсировали в Орле.

Орловская делегация познакомилась с проектом нового современного кампуса и посетила строительную площадку с объектами большой степен готовности. Бауманский кампус по задумке представляет из себя площадку на 170 тысячах квадратных метров с полной инфраструктурой для учебы, а также развития науки и новых технологий. Здесь будут располагаться современные мобильные учебные аудитории, лаборатории с инновационным оборудованием.

По итогам встречи ректор Михаил Гордин поделился с Андреем Клычковым опытом реализации крупного проекта студенческого кампуса. Он рассказал о его инфраструктуре, нюансах строительства, а также о сложностях, которые возникали на разных этапах реализации проекта, сообщает группа «Орловская область«.

Судя по фото, в работе делегации принимал участие ректор ОГУ им. Тургенева Александр Федотов. На базе именно этого вуза планируется орловский кампус. Он расположится в районе бывшего ГТУ на Наугорке.

Напомним,  первый камень межвузовского кампуса обещают заложить в 2023 году. Намерены построить 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры. Они дадут полторы тысячи новых мест в общежитиях, лектории, лаборатории для прикладной науки, площадки для отдыха и парковые зоны, стадион и кинотеатр. Стоимость проекта — 10 млрд рублей. Срок реализации – 2026 год.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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