Россельхознадзор вскрыл подозрительные схемы передвижения товаров

Ведомство рассказало о цифровой трансформации и принесенных ею результатах.

Управление Россельхозндазора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения результатов собственной правоприменительной практики за 2022 год. Основным докладчиком стал руководитель ведомства Евгений Черный. По его словам, в отчетном периоде времени произошли достаточно важные изменения. В частности, круг полномочий ведомства был расширен за контролем за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами.

«Наши сотрудники начали работать в информационной системе прослеживаемости зерна, подтверждая сопроводительные документы – СДИЗы», — подчеркнул Евгений Черный.

Цифровая трансформация Россельхознадзора вообще стала основной чертой прошедшего года. Так, с помощью государственной информационной системы «Меркурий» был пресечен незаконный ввод в оборот животноводческой продукции через предприятия-фантомы.

«Всего было выявлено 89 таких площадок, а также 32 схемы нелогичного перемещения продукции в объеме более 400 тонн, — уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — В рамках контрольно-надзорной деятельности Управлением изъято и утилизировано более 37 тонн подконтрольных госветнадзору товаров. За нарушения законодательства в области ветеринарии приостановлена деятельность семи предприятий. Отозваны 634 декларации о соответствии. В отношении двух поставщиков недоброкачественной продукции в учреждения бюджетной сферы возбуждены уголовные дела».

Акцент работы ведомства был смещен на профилактику, из-за чего было значительно сокращено число проверочных мероприятий. Однако в ведомстве заверяют, что оно не снизило качество и продуктивность своей работы. В первую очередь, помог внедренный в последние годы комплекс информационных систем, «позволяющих наводить порядок на внутреннем рынке, отслеживая производство и перемещение сельскохозяйственной продукции».

ИА «Орелград»