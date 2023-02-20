Самый опасный населенный пункт нашли под Орлом

Лидером по статистике уличной преступности оказалась деревня Жилина.

Отделение МВД России «Орловский» отчиталось перед окружными депутатами о результатах оперативно-служебной деятельности за 2022 год. За истекший год было зарегистрировано 11 340 сообщений и заявлений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что на 6,8 процента больше, чем в 2021 году. Примечательно, что тенденция роста количества сообщений и заявлений граждан в органы полиции сохраняется уже на протяжении нескольких лет. При этом, как следует из отчета, «принятыми мерами удалось добиться снижения общего количества зарегистрированных преступлений с 640 до 626».

Из отчета следует, что в минувшем году 162 преступления были совершены в общественных местах. В структуре уличной преступности основной объем занимают кражи и причинение телесных повреждений. Наибольшее число таких преступлений было совершено в деревне Жилина – 23. Далее следуют поселок городского типа Знаменка – 17, деревня Образцово — 9, поселок Зареченский – 8, деревни Гать и Овсянниково — по 7, деревня Некрасовка, село Плещеево и поселок Добрый – по 5, Хардиково – 4. В других населенных пунктах Орловского муниципального округа за год было совершено по 1-2 уличному преступлению.

В целом, как констатирует местная полиция, на территории округа по сравнению с предыдущим годом на три процента увеличилось число преступлений против собственности. Самым распространенным преступлением по-прежнему остаются кражи. Их удельный вес в общем массиве преступности составил 42,8 процента, всего на территории округа за год было совершено 268 краж. Что интересно, количество краж мобильных телефонов сократилось почти на 17 процентов, почти на 42 процента меньше стало краж из гаражно-строительных кооперативов, на 8,3 процента стало меньше дачных краж и более чем на 19 процентов уменьшилось число краж со складов, баз и магазинов. В то же время выросло количество квартирных краж, таковых за год было совершено 39.

«На 11,1 процента (с 45 до 40) уменьшилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, — следует также из отчета. — Из незаконного оборота изъято 1,23 килограмма наркотиков. За употребление наркотических средств без назначения врача составлено 12 административных протоколов».

ИА «Орелград»