В Орле 750 родителей наказали за «плохое поведение»

Нерадивые родители были привлечены к административной ответственности.



Как уже рассказывал «Орелград», Управление МВД России по городу Орлу отчиталось о своей деятельности за минувший год. Отчет уже был заслушан депутатами городского парламента. Значительная его часть была посвящена работе с подростками, а именно так называемой предупредительно-профилактической работе среди несовершеннолетних, которая проводилась правоохранителями во взаимодействии с другими ведомствами. В настоящий момент на учете в городском подразделении по делам несовершеннолетних за совершение административных правонарушений и общественно-опасных деяний состоят 133 подростка.

«За 2022 год несовершеннолетними совершено 30 преступлений, в их совершении приняли участие 27 подростков, что на 22,9 процента меньше, чем годом ранее, — следует из документа. — Безусловно, одной из основных причин криминализации подростковой среды является ослабление контроля за ними со стороны родителей, которые сами зачастую являются негативным примером равнодушного, антиобщественного поведения, не принимают должных мер к воспитанию и содержанию детей».

В целом в Орле сотрудники полиции сейчас проводят профилактическую работу со 193 неблагополучными семьями, не исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей. В минувшем году за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности было привлечено 750 родителей. Кроме того, было возбуждено пять уголовных дел по статье 156 УК РФ, предусматривающей ответственность за жестокое обращение, сопряженное с невыполнением обязанностей по воспитанию ребенка. Одно уголовное дело было заведено по статье 150 УК РФ – за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.

«Приведенная статистика свидетельствует о необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями в целях защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущения их вовлечения в совершение противоправных действий, снижения агрессивности в их поведении», — считают в УМВД по городу Орлу.

ИА «Орелград»