Акция по продаже дешевого сахара в Орле оказалась незаконной

УФАС вынесло решение по непростому антимонопольному делу.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, возбужденному по факту распространения рекламы магазина «Светофор» в Орле. Как уже писал «Орелград», в октябре 2022 года в антимонопольную службу поступило сразу несколько обращений граждан по поводу распространения в эфире региональных телеканалов и на светодиодном экране в районе Герцена ролика с рекламой о продаже сахарного песка по акционной цене 29,9 рубля. По такой цене сахар предлагали купить 18-19 октября 2022 года. По мнению заявителей, реклама вводила в заблуждение потребителей, так как в ней не было указано (или было затруднено для восприятия), что обязательным условием покупки сахара по данной цене является единовременная покупка товара на 1200 рублей, в том числе и покупка сахара массой не менее 5 кг.

Антимонопольщики возбудили дело и внимательно изучили рекламу, причем они привлекали для этого и членов экспертного совета. Было установлено, что важная для потребителя информация размещалась в нижней части кадра. На голубом фоне белым мелким шрифтом было указано, что акция действует при единовременной покупке другого товара на сумму от 1200 рублей, а сам сахар продается мешком. При соблюдении условий акции мешок в 5 кг можно было приобрести за 149,5 рубля, а при несоблюдении условий акции действовала розничная цена — 349 руб.

Также в рекламе присутствовало изображение карты Орловской области с указанием ряда населенных пунктов (Орел, Мценск, Ливны, Верховье, Колпна и Кромы), где работали магазины – участники акции. Комиссия УФАС напомнила, что в соответствии со статьей 5 Закона «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

На светодиодных экранах и в рекламных роликах на телевидении, по мнению антимонопольщиков, крупным, ярким, хорошо читаемым шрифтом была выделена только информация о сроках проведения и месте проведения: магазины акции, о товаре и его стоимости в дни проведения акции. А условия, при которых указанный товар мог быть приобретен по аукционной цене, то есть существенная для потребителей информация, были указаны более мелким шрифтом по сравнению с другими надписями, транслировались незначительное количество времени из-за скорости смены кадров и не озвучивались.

В результате рассмотрения дела комиссия УФАС решила признать ненадлежащей данную рекламу, поскольку в ней были нарушены требования части 7 статьи 5 Закона «О рекламе». Предписание о прекращении нарушения требований законодательства РФ о рекламе было решено не выдавать, так как рекламная акция давно прошла. Но было решено передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Орловского УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. Решение УФАС может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»