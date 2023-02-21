Правом на субсидии по ЖКХ воспользовались 5275 орловских семей

21.2.2023 | 11:55 ЖКХ, Новости

На выплаты в 2022 году из бюджета области израсходовано 106,64 млн рублей.

Фото пресс-службы Орловского областного Совета

Цифры прозвучали на заседании профильного комитета облсовета 20 февраля. Учитывая рост тарифов, депутаты решили обсудить расширение возможностей для подачи заявлений на субсидии.  Лидер фракции ЛДПР Владислав Числов предложил организовать прием документов через МФЦ.

«Большинство заявлений на получении выплат — в бумажном виде. И нам необходимо решить вопрос о полном переводе данной услуги в электронный документооборот», — цитирует Владислава Числова пресс-служба облсовета.

Начальник управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента соцзащиты Максим Перелыгин пояснил, что  документы граждане могут представлять в письменном виде лично или почтовым отправлением, через «Госуслуги». Руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов отметил, что Орловщина замыкает пятерку лидеров среди всех регионов России по проценту жителей, имеющих регистрацию на «Госуслугах». В идеале граждане даже могут получать рассылку с уведомлениями о возможности получить субсидии.

«Это то, к чему мы идем», — заявил  Андрей Артемов.

Отметим, в минувшем году максимальная допустимая доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи снижена с 20% до 10 %. Кроме того, у граждан, претендующих на помощь, не должно быть долгов за коммуналку за последние три года.

ИА «Орелград»

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