Стало известно о закрытых в Орле пивбарах

Специалисты раскрыли статистику работы общепита.

По состоянию на 1 января 2023 года на территории города Орла насчитывалось 535 предприятий общественного питания, в том числе: 423 объекта общедоступной сети (79,1 процента от их общего количества), 45 объектов в средних образовательных заведениях, 42 – в средних профессиональных и высших образовательных заведениях, 25 – в учреждениях и на промышленных предприятиях. Такие данные привели в мэрии областного центра.

Сообщается также, что количество объектов общественного питания за 2022 год сократилось на восемь единиц. Открылось 29 новых объектов, а закрылось 37 (в общедоступной сети – 33, в средних профессиональных и высших образовательных заведениях — 4). В числе введенных в эксплуатацию предприятий общественного питания мэрия называет ресторан «TALES» на 80 посадочных мест, кафе «Старик Хинкалыч», «MR.Sушкин» и «Домовенок» на 60, 45 и 36 посадочных мест соответственно и другие.

«При этом закрылись кафе «Сова», «Га-Га Гусь» на 60 и 40 посадочных мест соответственно, 9 пивных заведений (баров и закусочных) и другие, — говорится в отчете администрации города Орле. — В связи с экономическими санкциями, введенными в отношении России отдельными странами, закрылась на территории города Орла крупная сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс». Вместо нее на тех же площадях открылись 5 новых объектов общественного питания – «Вкусно и точка».

Всего на территории города Орла осуществляют деятельность предприятия общественного питания различных типов: 38 ресторанов на 5451 посадочное место, 76 баров на 1798 мест, 127 кафе на 6531 место, 17 кофеен на 475 мест, 101 столовая на 10 824 места, 40 закусочных на 697 мест, 76 буфетов на 1159 мест, 34 магазина кулинарии на 65 мест и 26 предприятий быстрого обслуживания на 1023 места. Доля посадочных мест в предприятиях общественного питания общедоступной сети составляет 61,6 процента (17 262 места). Таким образом, на 1000 человек населения города Орла приходится 58 посадочных мест, что, как подсчитали в мэрии, превышает норматив обеспеченности почти в 1,5 раза.

ИА «Орелград»