Клычков расширил перечень получателей выплат за ранение

В Орловской области внесены изменения в указ о мерах социальной поддержки лицам, принимающим участие в СВО.

Теперь они распространяются и на тех, кто воюет в Запорожье и Херсонской области.

Речь идет об указе Губернатора Орловской области от 17 мая 2022 года № 225 «О дополнительной мере социальной поддержки военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающих на территории Орловской области». В новой редакции в его формулировку и некоторые пункты добавили фразу «Херсонской и Запорожской областей».

«Вышеуказанные изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года», — уточняется в документе.

Еще одно изменение — контроль за исполнением указа теперь возложен на заместителя губернатора Орловской области по социальной политике.

Получившие ранение (контузию, травму, увечье) в ходе проведения специальной военной операции, проживающие на территории Орловской области, могут получить из бюджета региона поддержку в размере 500000 рублей.

Указ губернатора Андрея Клычкова датируется 21 февраля.

ИА «Орелград»