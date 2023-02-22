На территории кинотеатра «Октябрь» разрешили снос объектов

Власти утвердили охранные зоны кинотеатра и режим их использования.

Областные власти распорядились об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) историко-культурного значения «Кинотеатр «Октябрь», середина XX века». Напомним, он расположен на улице Комсомольской. Распоряжение было подписано на основании ранее выданного положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы. Сведения о наличии зон охраны будут внесены в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

Правительство Орловской области также утвердило требования к градостроительным регламентам в границах установленных зон охраны кинотеатра «Октябрь». В частности, установлен особый режим использования земель в границах охранной зоны ОЗ-1, где разрешается хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление историко-градостроительной среды.

Разрешается и снос и демонтаж объектов капитального и некапитального строительства, но только тех, которые не представляют историко-культурной ценности. Особые требования предъявляются к условиям проведения капитального ремонта и реконструкции. Эти работы возможны лишь без увеличения объемно-пространственных характеристик и с использованием характерных исторических элементов. При этом окраска фасадов предусмотрена только в неяркие цвета, а для кровельного покрытия должна использоваться нейтральная колористика.

На территории охранной зоны разрешается проведение работ по озеленению, благоустройство (в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов и малых архитектурных форм), строительство и реконструкция освещения с применением стилизованных под историческую традицию опор освещения и светильников, размещение информационных табличек, памятных знаков и иной историко-культурной информации, в том числе временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера. Разрешено устройство парковочных карманов и размещение остановок общественного транспорта.

Одновременно запрещается возведение объектов капитального строительства, снос, изменение силуэта, габаритов по высоте и ширине, композиции и декора главных фасадов, использование активных цветовых решений в окраске фасадов и кровельном покрытии исторически ценных градоформирующих объектов. При капитальном ремонте и реконструкции рядом стоящих объектов запрещается применение диссонансных архитектурных решений, в том числе использование активных цветовых решений в отделке фасадов, применение больших площадей сплошного остекления и использование цветного стекла.

Также под запретом установка со стороны улиц ограждений из бетонных плит, металлопрофиля, использование в окраске ограждений ярких цветов, установка на крышах средств инженерно-технического обеспечения и рекламных конструкции, размещение некапитальных сооружений, в том числе павильонов, киосков и навесов, размещение рекламы, баннеров и растяжек (кроме праздничного и событийного оформления), размещение площадок для мусоросборников, контейнеров для отходов напротив объекта культурного наследия и др.

ИА «Орелград»